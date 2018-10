Le pagelle di El Shaarawy: decisivo e prezioso. Capocannoniere Roma

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Un gol importantissimo e non solo. Stephan El Shaarawy ha giocato una grande partita al San Paolo contro il Napoli e soprattutto in fase difensiva ha dato una grandissima mano e sotto porta è stato molto freddo portando avanti la Roma e regalandosi un'altra gioia, la terza in questo avvio di campionato. Non segnava da marzo in trasferta, adesso è il capocannoniere dei capitolini, segno che qualcosa di buono lo sta facendo eccome. E Di Francesco punta molto su di lui.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 6,5

Tuttosport: 6,5

Corriere dello Sport: 6,5