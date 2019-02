Le pagelle di El Shaarawy: decisivo senza segnare, è un fattore

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

A volte non serve un gol per decidere una partita. La copertina di Frosinone-Roma è tutta di Edin Dzeko, ma forse l'uomo chiave è Stefan El Shaarawy. Mette lo zampino nel 2-1, serve poi l'assist per il 3-2 finale al 95'. E' decisivo così, secondo migliore in campo dopo il bosniaco. Se acquisisce costanza l'ex Milan può diventare un fattore fondamentale in questa seconda parte di stagione.

PAGELLE:

La Gazzetta dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 7

Tuttomercatoweb.com: 7