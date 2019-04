Le pagelle di El Shaarawy: gamba e falcata, ma dura 45' come la Roma

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il gol, ma non solo. I quotidiani oggi in edicola sono tutti concordi nel dare 7 in pagella a Stephan El Shaarawy, protagonista con maglia della Roma nell'1-1 contro l'Inter. "Ha di nuovo gamba e falcata - sottolinea La Gazzetta dello Sport - peccato che duri solo 45' così come la Roma", la fotografia della rosea.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 7

Vocegiallorossa.it: 7