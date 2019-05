© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Undicesimo gol personale in questo campionato e una stagione che Stephan El Shaarawy non dimenticherà facilmente. Splendido il gol al volo con il quale ha portato in vantaggio la Roma, proprio mentre Pastore aspettava solo che la palla uscisse per prendere il suo posto. Il Faraone tiene viva la speranza della Roma di poter centrare la qualificazione in Champions League ma nelle prossime tre gare i giallorossi non potranno più sbagliare: servono 9 punti per arrivare quarti.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 7

Vocegiallorossa: 6,5