Le pagelle di Emerson - Un'occasione e un salvataggio: capito perché Inter e Juve lo volevano?

Tra le sorprese più positive della notte di Danzica, c'è sicuramente Emerso Palmieri. È vero, il laterale italo-brasiliano ieri sera ha fallito due occasioni per portare in vantaggio gli azzurri, ma la sua prestazione complessiva e il suo salvataggio su Lewandowski sono stati sicuramente da ricordare. "L'occasione più bella è la sua, di testa, poco fuori. Non continuo ma quando attacca crea sempre qualcosa. E una diagonale provvidenziale su Lewandowski", è non a caso la lettura odierna de La Gazzetta dello Sport sul suo 6,5 in pagella. "Ha il passo per proporsi e attaccare, ma anche rientrare, come fa quando si allunga in scivolata per evitare il tocco sotto porta di Lewandowski", le fa eco il Corriere dello Sport. Per tre sufficienze piene e una sola insufficienza, seppur di lieve entità, che mostrano come mai Inter e Juventus abbiano seguito fino all'ultimo giorno di mercato l'evolversi della situazione del classe '94 poco utilizzato al Chelsea.

Questi tutti i voti odierni di Emerson Palmieri:

TMW: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 6,5