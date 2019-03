Le pagelle di Emre Can: mossa vincente di Allegri. Uomo ovunque

© foto di www.imagephotoagency.it

La mossa vincente di Massimiliano Allegri ha un nome ben preciso: Emre Can. Il tedesco nelle ultime settimane aveva fatto vedere tutti i suoi miglioramenti ma nella sfida di ieri è stato la chiave per il passaggio del turno dei bianconeri contro l'Atletico Madrid. Terzo centrale difensivo o centrocampista, primo a difendere su Morata ma anche primo a uscire in pressing e a dare il suo contributo in fase offensiva. Quando la Juve è in difficoltà, come ci insegna la storia recente, Massimiliano Allegri trova sempre la mossa giusta per uscire dalla crisi e in questo caso è proprio l'ex Liverpool il coniglio che l'allenatore ha tirato fuori dal suo cilindro.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere della Sera: 7,5

Corriere dello Sport: 8,5

Tuttosport: 9