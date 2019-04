© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Emre Can è il simbolo di questa parte di stagione della Juventus. Il tedesco ormai è un vero e proprio jolly nella formazione di Massimiliano Allegri e poco importa dove viene utilizzato, visto che di fatto riesce a fare la differenza sia in difesa, come terzo, che a centrocampo. Il lavoro del tecnico livornese si vede tutto, sia per come lo ha gestito che per come lo ha integrato passo dopo passo all'interno del gruppo e anche alla Sardegna Arena è stato probabilmente il migliore tra i bianconeri.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 7

QS: 6,5

Tuttosport: 7