Le pagelle di Emre Can: tra i pochi a salvarsi. L'ultimo a mollare

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Emre Can era stata la mossa vincente di Massimiliano Allegri nella sfida contro l'Atletico Madrid all'Allianz Stadium e anche se ieri non ha certo giocato allo stesso livello è stato uno dei migliori in casa Juventus e ha dato tutto quello che aveva per provare a suonare la carica per tutti i novanta minuti. Regge l'urto per il primo tempo, alzando la Maginot e strozzando le idee di De Jong, nella ripresa cala come del resto tutta la squadra.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport: 6

Corriere della Sera: 6

QS: 6

Tuttosport: 5,5