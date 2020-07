Le pagelle di Eriksen: il suo scarso impiego è un caso. Entra con brio e dà vivacità

vedi letture

Il suo scarso impiego è sempre più un caso e la buona prestazione contro la SPAL non gli è servita per meritarsi una maglia da titolare. Contro la Roma, Antonio Conte spedisce nuovamente in panchina Christian Eriksen e si affida a Brozovic in cabina di regia. Per il danese, così, incidere e affinare l'intesa con i compagni è davvero difficile. Entra con brio, come sottolinea TMW, e con lui il rendimento offensivo dell'Inter migliora (Corsport); per questo merita la sufficienza. Per Tuttosport, invece, l'ex Tottenham è "non pervenuto" e la sua prestazione è da 5.

Tuttomercatoweb.com 6

La Gazzetta dello Sport 6

Tuttosport 5

Il Messaggero 5,5

Corriere dello Sport 6