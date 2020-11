Le pagelle di Eriksen: sente sfiducia e risulta moscio, è come se non fosse in campo

vedi letture

Altra chance per Christian Eriksen, altra occasione non sfruttata contro il Parma. La sua prestazione è da fischi, per lui è una fortuna che gli spalti del Meazza siano vuoti. "Bravo, ma moscio", scrive La Gazzetta dello Sport secondo cui il danese "non capisce che cosa ci faccia qui, avverte sfiducia e non marca la differenza". Voto 5, da noi di TMW, dalla Rosea e pure dal Corriere dello Sport. Mezzo voto in meno dal Corriere della Sera: "In campo ci va, ma è come se non ci fosse".

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5

Corriere della Sera: 4,5

FcInterNews.it: 6