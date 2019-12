Le pagelle di Esposito: scrive favola e storia con sfrontatezza da 30enne

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

A meno di 17 anni e mezzo, Sebastiano Esposito ha trovato la sua prima rete in Serie A, alla prima partita da titolare in campionato con la maglia dell'Inter. Classe 2002 da Castellammare di Stabia, su regalo di Lukaku l'attaccante nerazzurro trasforma con grande freddezza il calcio di rigore della tranquillità, quello che vale il 4-0 con il Genoa. Non sente l'emozione, corre, lotta, pressa, si danna. E da Tuttomercatoweb.com guadagna un 7 in pagella, come da FcInternews.it.

Il secondo più giovane marcatore della storia dell'Inter (dopo Mario Corso) fa incetta di bei voti anche dai quotidiani. La Gazzetta dello Sport ne elogia la sfrontatezza come indicatore di personalità e la glacialità dal dischetto, quella di un 30enne e non da ragazzo di 17 anni. Sfilza di 7, come dal Corriere dello Sport che ne premia la disponibilità verso i compagni e i movimenti giusti in ogni occasione, ancor prima del gol. "Scrive la favola, esce commosso", scrive il Corriere della Sera, seguito a ruota da Tuttosport, secondo cui il penalty segnato è la ciliegina sulla torta di una serata da ricordare.

PAGELLE:

Tuttomercatoweb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 7

Fcinternews.it: 7