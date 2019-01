© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'uomo in più di Carlo Ancelotti. Difficile trovare al momento altra definizione per Fabian Ruiz, lo spagnolo uomo-ovunque del Napoli nella vittoria sulla Lazio. Il centrocampista, infatti, non trova la via del gol ma, come evidenzia La Gazzetta dello Sport: "Prende la squadra in mano con responsabilità". Ma può giocare davvero in qualsiasi ruolo e fare la differenza, tanto che TMW si chiede: "È il miglior regista di questo Napoli?". Domanda più che lecita, di sicuro ne è stato il miglior giocatore contro i biancocelesti.