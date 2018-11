Le pagelle di Fabian: posizione ibrida, è sempre pericoloso

© foto di www.imagephotoagency.it

E' Fabian Ruiz il migliore in campo di Genoa-Napoli per la maggior parte dei quotidiani. Sicuramente lo è per Il Mattino, che lo premia con un 7,5 dopo la rete che ha dato via alla svolta azzurra sotto al diluvio di Marassi: "Il gol è un bel mix di precisione e potenza. Si piazza in una posizione ibrida tra esterno e mezzala di inserimento e infatti la rete è frutto proprio di un movimento a tagliare la difesa avversaria partendo da lontano". Mezzo voto in meno dal Corriere della Sera e da La Gazzetta dello Sport, che ne tesse comunque le lodi: "Trova il varco giusto sulla magia di Mertens e fulmina Radu. Sempre pericoloso".

Tuttomercatoweb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

Il Mattino: 7,5