© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Una doppietta, la prima in Serie A, che esalta l'ottima stagione di Fabian Ruiz con la maglia del Napoli. "Da falso esterno, partendo largo per accentrarsi, si esprime in modo straordinario", scrivono i colleghi di TuttoNapoli, mentre Tuttosport sottolinea come lo spagnolo "banchetta sulle spoglie dell'Inter". Una grande prestazione, soprattutto nel secondo tempo, prima degli impegni con la Nazionale iberica.

TuttoMercatoWeb: 8

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 8

Tuttosport: 7,5

Corriere della Sera: 7

TuttoNapoli: 7,5