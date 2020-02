vedi letture

Le pagelle di Fabian Ruiz: è in crescita e si vede, i compagni si affidano a lui

Sta tornando il vero Fabian Ruiz, quello che aveva incantato durante la passata stagione tanto da finire nel mirino di Barcellona e Real Madrid. Con il Cagliari non ha certamente brillato, ma è un giocatore in crescita e lo ha dimostrato. Promosso da TuttoNapoli.Net con un bel 6.5 in pagella: "Conferma la crescita vista a Milano. Sbaglia pochissimo nonostante tante giocate non semplicissime, accompagna la manovra con continuità e poi finisce da vertice basso amministrando così anche le energie residue". Stesso voto da TMW: "Sfiora il gol dopo pochi minuti, prova a dare geometrie. È in crescita e i compagni gli danno fiducia, affidandosi a lui spesso e volentieri".

TMW: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 6

La Repubblica: 6

Il Mattino: 6

TuttoNapoli.net: 6,5