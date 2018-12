Le pagelle di Fabian Ruiz: gol e mancato bis. Terzo gol in trasferta

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Protagonista assoluto nel primo tempo, con la rete che sblocca il match e un'occasione sprecata poco dopo: cala nella ripresa (e Ancelotti lo richiama in panchina al 76'), ma Fabian Ruiz rimane uno dei più positivi in una senza opaca per il Napoli. Sulla destra il Napoli fa male, lui segue sempre l'azione e sblocca la sfida con classe, salvo mangiarsi il 2-0 poco dopo. Segna sempre in trasferta, appuntamento al San Paolo per rompere il tabù.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Tuttosport: 6

Corriere della Sera: 7

TuttoNapoli.net: 6