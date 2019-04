Le pagelle di Fabian Ruiz: lento, compassato. Difetta in leadership

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tra i peggiori in campo sia all'andata che il ritorno, Fabian Ruiz sembra pagare i ritmi di un calcio europeo che si sviluppa a velocità ben diverse rispetto a quello italiano e spagnolo. Troppo lento, compassato, per fare la differenza, non riesce a vestire i panni di trascinatore in una delle serate chiave della stagione: l'addio di Hamsik lo ha responsabilizzato, forse troppo, visto che non sembrano essere vere alternative allo spagnolo come giocatore di qualità in mezzo. Gli spunti che lo avevano fatto entrare nel cuore dei tifosi sin da subito, ora gli mancano e l'appiattimento della manovra ne è una naturale conseguenza.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 5

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere dello Sport: 6

Corriere della Sera: 5

TuttoNapoli.net: 6

Tuttosport: 5,5