Le pagelle di Fabian Ruiz: stronca il PSG a sinistra, poi l'assist del bis

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Altra prova di spessore per Fabian Ruiz, grande protagonista ancora una volta nel centrocampo del Napoli: gestisce palloni pesantissimi con la disinvoltura dei grandi, si allarga dando spinta alla squadra e "stronca" il PSG a sinistra nel primo tempo. Decisivo nell'azione del 2-1, con un pizzico di fortuna, che non guasta mai. Plebiscito per 7, a salire:

Gazzetta dello Sport: voto 7

Corriere della Sera: voto 7

Corriere dello Sport: voto 7

Tuttosport: voto 7,5

TuttoMercatoWeb.com: voto 7

TuttoNapoli.net: voto 7,5