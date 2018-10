Le pagelle di Fabian: un gol alla Insigne, il suo primo in Serie A

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il suo gol ha indirizzato la partita verso la retta via, così è giusto dare la palma di migliore in campo di Udinese-Napoli a Fabian Ruiz. Per La Gazzetta dello Sport è così e il quotidiano scrive che il gran merito è quello di entrare subito in partita e sfruttare la prima palla buona per realizzare il suo primo gol italiano. Sette in pagelle, proprio come fa il Corriere della Sera e pure Tuttosport. Mezzo voto in più da parte de Il Mattino: "Con Insigne out per problemi fisici si inventa lui un gol alla lorenzo: destro a giro e palla sotto l'incrocio".

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 7

Il Mattino: 7,5

Tuttomercatoweb.com: 7,5