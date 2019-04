© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Diego Falcinelli ha sprecato l'occasione che gli aveva concesso Sinisa Mihajlovic senza acuti e con una prestazione sostanzialmente incolore nel flop collettivo del Bologna a Bergamo. TMW scrive: "Orsolini gli crea spazio e occasioni, lui le spreca". La Gazzetta dello Sport lo assolve scrivendo che "almeno guarda la porta". Anche Il Corriere di Bologna, nonostante il 5 netto in pagella, scrive: "Uno dei pochi che almeno prova a non farsi compatire". Mentre il 5 di BolognaNews.net viene definito come "voto di stima" per aver quanto meno intravisto della "voglia" nel corso della sua prestazione.

I VOTI:

Tuttomercatoweb.com: 5

Gazzetta dello Sport: 5.5

Corriere dello Sport: 5.5

Tuttosport: 5

Corriere di Bologna: 5

BolognaNews.net: 5