Le pagelle di Faragò: torna dopo 6 mesi. Segna un gol da libro Cuore

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Paolo Faragò mette tutti d'accordo. Sfilza di 7 per il centrocampista del Cagliari, schierato come terzino destro e autore del 2-0 nella vittoria sulla SPAL che lancia i sardi al quinto posto in classifica. "Segna un gol da libro Cuore", scrive il Corriere dello Sport, e in generale a colpire è il ritorno in campo dopo sei mesi, 183 giorni fuori dal campo. "Torna a segnare con la SPAL", evidenzia La Gazzetta dello Sport, ricordando come il suo ultimo gol fosse arrivato proprio ai danni della formazione estense.

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Corriere dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7