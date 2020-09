Le pagelle di Faraoni: soffre, fa soffrire e recupera più palloni di tutti

Dopo una stagione da rivelazione lo scorso anno, Davide Faraoni ha confermato quando di buono ha fatto vedere nella sua prima stagione con l'Hellas Verona anche nella sfida di ieri contro la Roma. Per La Gazzetta dello Sport è il migliore in campo (voto 7) tra gli uomini di Juric, perché soffre, fa soffrire e recupera più palloni di tutti i suoi. Stesso voto da Tuttomercatoweb.com. Mezzo punto in meno da Tuttosport e ancora mezzo in meno da Corriere della Sera e Corriere dello Sport, secondo cui nella ripresa è il più pericoloso dell'Hellas.

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 6,5

Corriere della Sera: 6