Le pagelle di Farias: ancora distante dal giocatore che serve a Iachini

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' uno degli ultimi acquisti dell'Empoli e i toscani puntano molto sulle sue qualità già intraviste al Cagliari, ma Diego Farias all'Olimpico contro la Lazio ha incontrato una serata poco favorevole. Il brasiliano non ha brillato e soprattutto non ha aiutato Caputo a trovare la via del gol che a più riprese sembrava anche abbastanza aperta. La Gazzetta dello Sport lo boccia con un 5 in pagella: "Un paio di guizzi all'inizio, si dissolve presto e va fuori". TMW lo giudica sempre insufficiente aggiungendo: "Dentro l'area non si vede praticamente mai, esce a inizio ripresa". Infine Il Tirreno: "Si muove meglio rispetto alla partita contro il Chievo ma sbaglia troppo".

I VOTI:

Tuttomercatoweb.com: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 5

Il Tirreno: 5,5

Tuttosport: 6

Il Messaggero: 5,5