Un gol per allontanare la zona rossa e prendere un bel sospiro di sollievo. Più sette dal Bologna terzultimo in classifica grazie alla rete di Farias, anche fortunato nel trovare il giusto rimbalzo per abbattere un Genoa più volitivo che efficace. Meno incisivo nella seconda frazione, con la telefonata a Radu per l'eventuale 2-0. TMW lo premia con un 6,5. "Freddo e anche sporco quanto basta in occasione dell’1-0. Nel secondo tempo vanifica un bel contropiede dei suoi. Decisivo, non prende benissimo il cambio". Dopo 7 turni di digiuno è comunque suo il gol decisivo.

Tuttosport : 7

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 7,5

Corriere della Sera: 7

TuttoMercatoWeb.com: 6,5