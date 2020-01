© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In ballottaggio con Sanabria fino a poche ore dal match, Andrea Favilli è uno dei migliori in campo di Fiorentina-Genoa. Non segna, ma procura un calcio di rigore (sbagliato da Criscito) e fa ammattire Pezzella. Per noi di Tuttomercatoweb.com è tra i migliori in campo, così come per La Gazzetta dello Sport che ne parla come di un "talento in crescita". Addirittura 7 in pagella dal Corriere dello Sport perché "assalta e crea scompiglio", mezzo voto in mezo da Tuttosport, per il quale "è vivace e bravo".

PAGELLE:

Tuttomercatoweb.com: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 6,5