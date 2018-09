Le pagelle di Federico Chiesa: quanta generosità, forse eccessiva

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Solita generosità, che spesso però lo limita: Federico Chiesa pecca sottoporta, dove Pioli lo vorrebbe più incisivo. Difficile punirlo con l'insufficienza, anche perché sul campo è ovunque: difende la propria area, riparte pericolosamente sulla fascia, torna e si esibisce in diverse coperture salvarisultato. Uno sforzo che inevitabilmente paga in lucidità quando c'è da fare male in area avversaria.

Gazzetta dello Sport: voto 6

Tuttosport: voto 6

Corriere della Sera: voto 5,5

TuttoMercatoWeb.com: voto 6