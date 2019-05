© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Prima di Chievo-SPAL non si sapeva neanche se Felipe dovesse giocare. Non era dato in grande conferma, ma Leonardo Semplici ha fatto ancora affidamento su di lui. Ed è stato ripagato come meglio non si potrebbe: una doppietta, la prima in Serie A del difensore, il secondo e il terzo gol delle ultime due partite. Ecco perché il migliore in campo è lui, per distacco: 8 in pagella da Tuttomercatoweb.com e da La Gazzetta dello Sport, che ne loda le doti offensive. Mezzo voto in meno dal Corriere dello Sport, 7 invece da Tuttosport. Fatto sta che la firma sulla salvezza della SPAL la mette anche lui.

PAGELLE:

Tuttomercatoweb.com: 8

La Gazzetta dello Sport: 8

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7