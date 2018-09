Le pagelle di Ferrari: condotta inspiegabile. CR7 ringrazia

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Un'azione inspiegabile: non si può definire altrimenti la condotta di Gian Marco Ferrari, difensore del Sassuolo, in occasione del primo gol italiano di Cristiano Ronaldo. Con l'eccezione di Tuttosport, tutti i media giudicano con un cinque la prova del difensore ex Samp dopo l'errore grave che ha spalancato la porta al primo gol italiano di CR7. Prima e dopo una prova di spessore, ma l'eccessiva leggerezza in alcune situazione difensive costa cara alla squadra di De Zerbi e al suo difensore migliore.

Gazzetta dello Sport: voto 5

Tuttosport: voto 6

Corriere della Sera: voto 5

TuttoMercatoWeb.com: voto 5