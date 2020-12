Le pagelle di Filippo Inzaghi: vince il duello col fratello. Il Benevento sa stare in campo

Ai punti, Filippo Inzaghi vince di gran lunga il duello a distanza col fratello Simone. Squadra impostata bene in campo e ottimamente catechizzata nell'intervallo, per la Gazzetta dello Sport. E pure i cambi a gara in corso convincono. Tuttosport sottolinea come sul Benevento si veda chiaramente la sua impronta in fatto di personalità e anche per questo ne viene fuori una squadra "di ferro".

Le pagelle di Filippo Inzaghi

La Gazzetta dello Sport 6,5

Corriere dello Sport 7

Tuttosport 6,5

Corriere della Sera 7

la Repubblica 7