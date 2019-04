Le pagelle di Floccari - Un gol che spezza il digiuno e dà la salvezza

© foto di www.imagephotoagency.it

Tredici anni dopo segna ancora alla Juve. E, soprattutto, un anno dopo l'ultima volta può di nuovo gioie. Sergio Floccari è il classico bomber da Serie A, con fame, voglia, grinta. Fa a sportellate, lotta come se avesse digiunato per chissà quanto tempo e fosse davanti ad una bella pietanza. Ma in realtà il pallone, quello per cui vive. Dai quotidiani, così come da noi di Tuttomercatoweb.com, solo voti positivi. Il Corriere della Sera parla di medaglia salvezza per la SPAL, grazie a lui e alla sua prestazione. A 37 anni e dopo aver girato 14 club fa vedere cosa vuol dire essere un attaccante. E farlo contro la Juventus è un qualcosa in più.

PAGELLE:

Tuttomercatoweb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 7