Le pagelle di Florenzi: il migliore già prima del gol del pareggio

© foto di www.imagephotoagency.it

Negli ultimi anni ha quasi sempre fatto il terzino alla Roma, Alessandro Florenzi, che invece ieri contro la Fiorentina è andato "meglio quando attacca che quando è chiamato a contenere le incursioni", scrive La Gazzetta dello Sport che gli dà 6,5 in pagella, come Tuttosport. Tra i migliori dei giallorossi nel pareggio del Franchi c'è l'ex Crotone, l'uomo che ha realizzato la rete dell'1-1. "Era il migliore già prima, figuararsi dopo", sottolinea il Corriere di Roma, per cui la sua prova è da 7,5.

Tuttomercatoweb.com: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere di Roma: 7,5

Tuttosport: 6,5