© foto di Federico Gaetano

Non vive un momento particolarmente fortunato, Alessandro Florenzi. In occasione della gara di ieri contro l'Empoli, il calciatore della Roma ha creato pericoli in area avversaria con un calcio di punizione, poi mette in mezzo sempre da fermo il pallone del 2-1 di Schick. La sua - secondo TMW - è una prestazione importante, macchiata però all'80' dal doppio giallo che lascia la sua squadra in dieci nel momento nevralgico del match. Espulsione eccessiva, secondo La Gazzetta dello Sport. Ingiusta, scrive Tuttosport.