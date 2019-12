© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alessandro Florenzi continua a vivere una condizione in bilico tra la permanenza per dare retta al cuore o l'addio per giocarsi le proprie chance in chiave Europeo. Contro la SPAL è tornato a fornire una prestazione di primo livello con La Gazzetta dello Sport che definisce la sua prova "turbinosa come il suo spirito". Il Corriere dello Sport si complimenta con lui scrivendo: "Bentrovato" mentre Tuttosport aggiunge: "Grande voglia di riprendersi il posto, ma resta sul mercato". Per TMW, l'esterno giallorossa, ottiene la conferma da Fonseca che "ripaga con una grande prestazione".

PAGELLE

TMW: 7

Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 6,5

Il Messaggero: 6,5

Vocegiallorossa: 6,5