© foto di Federico Gaetano

Una rete di importanza capitale che tiene la Roma in corsa per il quarto posto, in una serata in cui Alessandro Florenzi non era stato certo dei migliori. Alla fine però si prende la scena e anche quando Ronaldo lo prende in giro per la sua altezza il capitano giallorosso riesce a mantenere la calma, non pensando a niente se non al modo in cui permettere ai suoi di trovare un successo fondamentale.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7,5

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 6,5