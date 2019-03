© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Arbitro a parte, il fallo di Alessandro Florenzi ha avuto un ruolo determinante nell'eliminazione sofferta in Champions League ieri dalla Roma contro il Porto. "È un peccato", scrive VoceGiallorossa, mentre TMW ne mette in risalto l'ingenuità. La Gazzetta dello Sport evidenzia come sia stato condannato con troppa severità, molto duro il giudizio di Tuttosport: addirittura 3 in pagella.