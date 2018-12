Le pagelle di Fofana: buona mezzala con un black-out che pesa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tra i peggiori in campo dell'Udinese nel match di ieri contro l'Inter c'è sicuramente Seko Fofana. Per un episodio su tutti: il black-out che causa il calcio di rigore e porge la vittoria sul destro di Mauro Icardi. Un mani in area molto ingenuo che pesa e non poco sulla partita. Sa come svolgere la sua mansione di mezzala, ma errori come quello di ieri valgono spesso tre punti.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 5

Tuttosport: 6

Corriere della Sera: 6,5