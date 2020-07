Le pagelle di Fofana - Giustiziere della Juve segna un gol memorabile per i suoi tifosi

vedi letture

Fofana segna un gol che in qualche modo entra nella storia dell'Udinese visto che porta la squadra di Gotti a un passo dalla salvezza nella notte più complicata. Per TMW il suo gol è un "capolavoro che regala all'Udinese una notte da sogno". La Gazzetta dello Sport scrive la "spettacolare galoppata" per la rete del 2-1 è "l'emblema della potenza". Per Tuttosport "decide la partita in contropiede" mentre per Il Corriere della Sera ha "fisicità da vendere" e "palla al piede nel finale è devastante". Infine la celebrazione di TuttoUdinese che scrive: "Spacca il centrocampo avversario. Il suo gol resterà a lungo impresso nei cuori dei tifosi friulani".

I voti:

TMW: 7

Gazzetta dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7

Corriere dello Sport: 8

Corriere della Sera: 7

TuttoUdinese: 9