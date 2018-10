Le pagelle di Fofana: irriconoscibile, fa infuriare Velazquez

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il peggiore in campo di Udinese-Napoli? Tante sono le bocciature tra i friulani, tra cui spicca quella a Seko Fofana. Il centrocampista bianconero viene bocciato da La Gazzetta dello Sport con un 5 in pagella: "Decisamente irriconoscibile il francese, non azzecca mai i tempi di gioco e fa infuriare Velazquez in panca. Serata proprio negativa". Stesso voto anche da parte del Corriere della Sera, mentre da Tuttosport arriva mezzo voto in più.

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere della Sera: 5

Tuttosport: 5.5

Tuttomercatoweb.com: 5