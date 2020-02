vedi letture

Le pagelle di Fonseca - Cinque ko in sette gare nel 2020: Paulo, abbiamo un problema

"La quinta sconfitta del 2020 su 7 gare segnala una picchiata. In svantaggio, poi psicologicamente la squadra esce dal match". La Gazzetta dello Sport di oggi analizza così il nuovo passo falso della Roma e del suo allenatore Paulo Fonseca, battuti 2-1 ieri sera nello scontro diretto per la Champions contro l'Atalanta. "Cambia cinque uomini e soprattutto tattica per ritrovare la Roma. Gli gira bene per un tempo, poi vince il più forte. E ora pensare alla Champions diventa un esercizio di ottimismo", fa eco alla rosea il Corriere dello Sport. Il tecnico portoghese ha provato a mischiare le carte in tavola, ha riproposto Mancini a metà campo e optato per un modulo diverso, ma la sua squadra non ha comunque mostrato la minima reazione ed è finita quindi per soccombere contro un avversario superiore nella testa e nelle gambe. Dov'è finita la bella Roma ammirata nel 2019? Urge trovare una cura, perché l'Europa più prestigiosa, oggi, sembra solo un lontano ricordo.

Questi tutti i voti di Paulo Fonseca:

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere dello Sport: 5,5

Tuttosport: 6

VoceGiallorossa: 5,5