Le pagelle di Fonseca: la Roma ieri non è esistita. Testa a Friedkin?

vedi letture

La Roma non crea, non reagisce, sbaglia. E il Siviglia la schiacchia: quella di ieri è stata una serata no per tutti i giallorossi, a partire ovviamente da Paulo Fonseca, giudicato in maniera negativa da tutti gli addetti ai lavori. Voto 5 per La Gazzetta dello Sport: "stagione chiusa con la vittoria di Torino, qui la Roma non è esistita". Stesso voto per il Corriere dello Sport ("la Roma si squaglia prima di cominciare. Testa a Friedkin?") mentre Tuttosport sceglie il 4, come noi di TMW e i colleghi del Corriere della Sera.

TMW: 4

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 4

Corriere della Sera: 4

VoceGiallorossa: 4,5