Le pagelle di Gabbia: pasticcio grosso sul primo gol, non è ancora smaliziato

vedi letture

Sfortunato e ancora non smaliziato. Quinta partita in questo campionato per Matteo Gabbia, non proprio una delle migliori. "Il pasticcio grosso - scrive La Gazzetta dello Sport - è quello sul primo gol". Voto 5 in pagella sulla rosea: così anche per Tuttosport ("non lucidissimo in avvio") e Corriere della Sera ("pasticcia sul primo gol e non si riprende più").

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5,5

Tuttosport: 5

Corriere della Sera: 5

MilanNews: 5