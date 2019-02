© foto di Insidefoto/Image Sport

Entra e cambia la partita, o almeno dà una svolta alla partita della sua Sampdoria. Manolo Gabbiadini ha dimostrato ancora una volta di essere un'arma in più quando subentra a gara in corso e Marco Giampaolo ha avuto ancora una volta ragione a non farlo partire dal primo minuto. Suo il merito di conquistarsi il rigore poi trasformato da Quagliarella, per un giocatore che ha vivacizzato tutto il reparto avanzato blucerchiato dando la spinta decisiva ai suoi.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 6,5

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 6,5