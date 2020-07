Le pagelle di Gabbiadini: sono 11 in stagione, ma l'uomo-derby stavolta non basta

È ancora l'uomo-derby, ma stavolta non basta alla Sampdoria per evitare la prima sconfitta contro il Genoa dopo 4 anni. Manolo Gabbiadini conferma il suo ottimo momento di forma realizzando il suo undicesimo centro stagionale: è sempre l'uomo giusto al posto giusto, un pericolo costante per le difese avversarie quando carica le sue potenti conclusioni. I voti in pagella sono alti: sufficienza piena per TMW e la Rosea, mentre per il Corsport la sua prestazione è da 7.

Tuttomercatoweb.com: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Tuttosport: 6,5

Il Corriere dello Sport: 7