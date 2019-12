© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non si limita soltanto a quell'errore, grave, in occasione del 2-0 del Brescia la prestazione deludente di Gabriel. Una delle note liete del Lecce in questa stagione si rivela un'arma contro nel pomeriggio del Rigamonti, in cui l'estremo difensore ex Milan sbaglia un po' di tutto come accaduto già contro il Genoa. Per noi di Tuttomercatoweb.com la sua prestazione è da 4, bocciatura pienissima.

E anche i quotidiani sono d'accordo. La Gazzetta dello Sport specifica che le parate nel finale non cancellano gli altri errori. Per Il Corriere dello Sport ha colpe anche sul gol di Chancellor e Tuttosport rincara la dose scrivendo che va a farfalle anche sul terzo gol del Brescia.

PAGELLE:

Tuttomercatoweb.com: 4

La Gazzetta dello Sport: 4,5

Corriere dello Sport: 4

Tuttosport: 4