Le pagelle di Gagliano: cresciuto nel Catalunya, serata da Barcellona. È tutto vero

Debutto da ricordare e incorniciare, per Luca Gagliano. Il giovane attaccante del Cagliari, classe 2000, ha trovato ieri la rete e poi l'assist per Simeone, nel 2-0 dei rossoblù alla Juventus. E fa incetta di voti alti in pagella: dal nostro 7,5 all'8 della Gazzetta dello Sport che, per lui cresciuto nel Catalunya (formazione dilettantistica di Alghero), scrive: "questa serata è da Barcellona". 7,5 per il Corriere dello Sport, così come per Tuttosport: "dategli un buffetto, è tutto vero".

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 8

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7,5

Corriere della Sera: 7,5