Vede rossoblù e azzanna: Roberto Gagliardini è alla seconda doppietta in questo campionato. Le ha segnate entrambe contro il Genoa, una all'andata e una al ritorno. Ieri il centrocampista ha aperto e chiuso le marcature, nel 4-0 ottenuto dall'Inter a Marassi: "era dai tempi dell'Atalanta che non stava così bene", evidenzia TuttoSport. Prestazione magistrale anche per La Gazzetta dello Sport, che scrive "è al top" mentre il Corriere dello Sport riporta nSotto il 7,5 non si va, con tanti 8 per il centrocampista goleador.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 8

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 8

Corriere della Sera: 8

FcInternews: 8