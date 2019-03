© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Un brutto primo tempo, poi il gol della tranquillità che ha chiuso la partita tra Inter e SPAL. Roberto Gagliardini sembrava, nella ripresa, essere tornato quello che aveva impressionato tutti con la maglia dell'Atalanta e la sensazione, riportata anche da La Gazzetta dello Sport, è che con la giusta fiducia il centrocampista italiano possa recitare un ruolo importante nel finale di stagione, magari già a partire dal derby, visto che in Europa League non potrà scendere in campo perché fuori lista.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere della Sera: 6

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 6,5