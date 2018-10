Le pagelle di Gagliolo: l'autogol di Bergamo dopo il rigore con la Lazio

© foto di Federico Gaetano

Momentaccio per Riccardo Gagliolo. Il difensore del Parma ieri è stato tra i protagonisti in negativo della sconfitta con l'Atalanta (0-3), ribadendo involontariamente in rete la respinta corta di Sepe sul tiro di Ilicic per l'1-0 nerazzurro e non riuscendo ad arginare gli attaccanti avversari per il tutto il resto della gara. Un errore da matita blu, come ha sottolineato TMW nelle sue pagelle, che arriva però dopo aver provocato un calcio di rigore domenica scorsa con la Lazio. La speranza, insomma, è che la Dea Bendata possa tornare a sorridergli già dal prossimo impegno di campionato col Frosinone.

TuttoMercatoWeb: 5

La Gazzetta dello Sport: 5

Tuttosport: 5,5

Corriere della Sera: 5

ParmaLive: 5,5