Le pagelle di Galabinov: già a quota 3 gol in Serie A. Tocca due palloni e ne fa due

Tocca due palloni e segna due gol. Andrej Galabinov trascina lo Spezia alla vittoria sull'Udinese e fa incetta di bei voti. 7 per La Gazzetta dello Sport: "già a quota 3 gol in Serie A. Mica male". Mezzo voto in più sulle pagine del Corriere dello Sport, così come Tuttosport che lo esalta: "tutto facile per lui sui gol".

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7,5

Corriere della Sera: 7,5