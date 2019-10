© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Mister, qui si sogna". E' un sorriso, la pagella de L'Eco di Bergamo oggi in edicola per il Gasp. Il turnover funziona, senza Zapata l'Atalanta segna gol a grappoli e le pagelle lo premiano. Tutti concordi, l'8 è il voto che compare su tutta la stampa nazionale e locale per l'allenatore che ha saputo rispondere al tonfo in Champions. La mossa Ilicic, Muriel in campo e autore di una tripletta, l'atteso debutto con gol di Traorè. Indovina tutto. Cosa chiedere di più?

I voti

Tuttomercatoweb.com 8

Gazzetta dello Sport 8

Corriere dello Sport 8

Tuttosport 8

Eco di Bergamo 8